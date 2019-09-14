شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو 23 جنيها وكرتونة البيض بـ34 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 14- 9 – 2019، حالة من الاستقرار، وذلك وفق الأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن مستقرة بالسوق المصرى، موضحا أن الأسعار من المزرعة بـ19 جنيها للكيلو، وأن السعر يصل للمستهلك بين 22 – 23 جنيها للكيلو وذلك حسب المنطقة، مضيفا أن أسعار الدواجن البلدى من المزرعة بـ25 جنيها للكيلو، فى حيت تصل للمستهلك بين 29 – 30 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة.

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وأضاف السيد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن أسعار كرتونة البيض استقرت عند 29 جنيها للكرتونة من المزرعة، في حين يصل سعرها فى الأسواق بين 34-35 جنيها.