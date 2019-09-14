شكرا لقرائتكم خبر عن إيران توقع عقدا بقيمة 440 مليون دولار مع شركة محلية لتطوير حقل غاز بالخليج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الإيرانى، أن إيران وقعت اليوم، السبت، عقدا بقيمة 440 مليون دولار، مع شركة بتروبارس المحلية، لتطوير حقل بلال للغاز فى الخليج، مشيرا إلى نشاط قطاع الغاز فى البلاد رغم العقوبات الأمريكية.
وقال بيجن نامدار زنغنه، وزير النفط الإيرانى، خلال مراسم التوقيع، فى تصريحات بثها التلفزيون الرسمى: "يبين هذا العقد وعقود أخرى قادمة أننا نعمل رغم العقوبات، العقوبات لم توقفنا، ونحن نعمل".
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