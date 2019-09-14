شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة سحب كراسات شروط الوحدات الصناعية بمجمعى مرغم2 والغردقة لـ26 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعأون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن مد فترة سحب كراسات الشروط الخاصة بالوحدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجمعى مرغم 2 فى الإسكندرية والغردقة إلى يوم الخميس 26 سبتمبر 2019 ، والتى كان من المقرر أن تنتهى يوم 12 سبتمبر الجارى.
وكشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن بدء طرح مجمع بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر 218 وحدة صناعية بمساحة 336 متر مربع، وكذلك طرح عدد 204 وحدات صناعية بمساحة 144 متر مربع بمجمع مرغم2 بالإسكندرية.
وأضافت جامع، لـ"الخليج 365" أن كراسة الشروط تطلب من هيئة التنمية الصناعية سواء بالمقر الرئيسى أو مقر الهيئة محافظة قنا، وكذلك تتاح لدى مجمع خدمات الاستثمار بالمنطقة الحرة بالعامرية فى الاسكندرية، وكذلك فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة الغردقة.
وأوضحت جامع، أن سعر كراسة الشروط 2280 جنيها تسدد على حسابات التنمية الصناعية، كاشفة أنه ضمن الأنشطة المستهدفة فى لمجمع الغردقه" غذائى ، هندسى، كيماوى، منسوجات وملابس ، مواد بناءً "، فيما يخصص مجمع مرغم 2 للصناعات البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.
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