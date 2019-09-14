كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الإسكان، فى الإعلان عن أول طرح للأراضى الذى يتضمنه أكبر طرح للأراضى والوحدات السكنية، واستمرارا للخدمات التى يقدمها الخليج 365 لقرائه نقدم لكم فى هذا التقرير كيفية حجز قطعة أرض فى الأراضى التى أعلنت عنها الوزارة من خلال 10 خطوات وهى كالتالى: 1- وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 1268 قطعة أرض متميزة و814 قطعة أرض أكثر تميزا. 2- يبدأ سداد مقدم الحجز اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. 3- الأراضى متاحة نحو 12 مدينة جديدة. 4- أبرز المدن هى: - أكتوبر. - بدر. - العاشر من رمضان. - السادات. - بنى سويف. - سوهاج الجديدة. - برج العرب . - مدينة ناصر غرب أسيوط. Advertisements - غرب قنا. - القاهرة الجديدة. - دمياط الجديدة. - العبور الجديدة. - المنيا الجديدة. - أسوان الجديدة. 5- يتم الحجز من خلال الموقع الإلكترونى .(www.hdb-reservation.com). 6- يتم التسجيل اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. 7- عقب تسجيل البيانات تظهر رسالة تحمل رقم الاستمارة. 8- توجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ مقدم الحجز من خلال رقم الاستمارة التى ظهرت عقب التسجيل. 9- مقدم حجز الأراضى المميزة 100 ألف جنيه و350 ألف للأراضى الأكثر تميزا. 10- عقب سداد مقدم الحجز ترقب موعد الحجز المحدد من قبل الوزارة للدخول على الموقع واختيار قطعة الأرض.

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