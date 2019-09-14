الان تتابع النفط يغلق منخفضاً وينهي الأسبوع على خسائر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

تراجعت أسعار النفط وأنهت الأسبوع على خسائر بينما طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على تلميحات إلى تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 16 سنتا إلى 60.22 دولار للبرميل في حين هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتغلق عند 54.85 دولار للبرميل.

وينهي برنت الأسبوع على خسارة قدرها 2.1 في المئة، هى الأولى في خمسة أسابيع. وهبط الخام الأمريكي حوالي 3 في المئة على مدار الأسبوع في أول خسارة في ثلاثة أسابيع.

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ويستعد أكبر اقتصادين في العالم لمحادثات جديدة ويرسلان لفتات تصالحية قبل أحدث جولة في المفاوضات.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن الصين ستستثني بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية إضافية على بضائع أمريكية.

لكن أسعار النفط تبقى تحت ضغط من القلق بشأن توقعات أضعف للطلب على الخام قد تؤدي إلى وفرة محتملة في المعروض.

وقالت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إن أسواق النفط قد ينتهي بها

الحال إلى فائض في المعروض العام القادم على الرغم من إتفاقية أوبك وحلفاءها لتقييد الإمدادات. لكن نمو إنتاج النفط الأمريكي غطى إلى حد كبير على تلك تخفيضات الإمدادات.

وصعدت أسعار برنت حوالي 12 في المئة منذ بداية 2019 بدعم من اتفاقية أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.