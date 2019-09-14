شكرا لقرائتكم خبر عن 42% نمو عدد المسافرين بين دبى ورواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد الريس، نائب الرئيس التنفيذي لوكالات الريس للسفر والبواخر، الوكيل الحصري للخطوط الرواندية في الإمارات، إن عدد المسافرين على متن الخطوط الرواندية بين دبي وكيغالي قد ارتفع من 79549 مسافراً في 2017 إلى 80937 مسافراً في 2018، بنمو 4 %، فيما بلغ عدد المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 57959 مسافراً مقارنة بـ 45135 مسافراً في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنمو 42 % ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

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وأضاف الريس أن رواندا تبرز بقوة حالياً وجهة لسياحة النخبة أو ما يعرف بسياحة التجربة، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليفها إلا أنها أنها تجذب الباحثين عن خوض مغامرات وتجارب جديدة وليس للسياح التقليديين، وخاصة في ظل تميزها بمحمية الغوريلا الشهيرة المعروفة بـ «فولاكانو ناشيونال بارك» في منطقة ماسانزيه، وبحيرة «كيفو» على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومحمية أكاغيرا للسفاري وغابة «نيونغيه» في جنوب غرب البلاد، وهي الغابة الأكبر من نوعها في إفريقيا وتضم جسراً معلقاً وسط الأدغال على ارتفاع 70 متراً وطول 200 متراً و13 نوعاً نادراً من الشمبانزي، إلى جانب محمية «غيشواتي موكورا ناشيونال بارك»، التي تضم حيوانات وقروداً نادرة، فضلاً عن مزارع الشاي والقهوة الشهيرة.