شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة ترفع رأسمالها بقيمة 232 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها بقيمة 7.5 مليار جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 1.3 مليار جنيه خلال شهر يناير، و3.7 مليار جنيه خلال فبراير، و214 مليون جنيه خلال مارس، و391 مليون جنيه خلال أبريل، و14 مليون جنيه خلال مايو، و800 مليون جنيه خلال يونيو، و 681 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و215 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و232 مليون جنيه خلال سبتمبر.

وتقدمت الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى، بمستندات زيادة رأس مالها من 60 مليون جنيه إلى 160 مليون جنيه بقيمة 100 مليون جنيه.

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والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.