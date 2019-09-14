شكرا لقرائتكم خبر عن 3.56 مليارات تجارة أبوظبى من التحف فى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتفعت قيمة تجارة التحف الفنية في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى 3.56 مليارات درهم بزيادة 97.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018 في مؤشر على مدى التطور الذي يشهده هذا النوع من التجارة والدور الذي باتت تلعبه الإمارات بشكل عام في سوق الفن والثقافة.

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وتتصدر دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الخليج والشرق الأوسط في تجارة التحف الفنية بحسب ما تظهره الدراسات المتخصصة وهو ما جعلها الوجهة المفضلة للعديد من الشركات والمؤسسات العالمية التي تصنف بأنها تشكل أقطاب هذا النوع من التجارة.

وعملت الدولة خلال الفترة الماضية على تأسيس العديد من المتاحف وفي الوقت ذاته استقطبت كبرى المؤسسات المتخصصة في المزادات للأعمال الفنية وهو ما وجد إقبالاً كبيراً من المهتمين سواء من داخل الدولة أو خارجها.