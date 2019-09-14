شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 13-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد سهم إنتل INTEL CORP (INTC) انخفاضاً بصورة طفيفة في تداولاته اليومية ، وذلك على اثر مهاجمته مستوى المقاومة 53.17 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 59.54 إلى 42.83) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ولكن نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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توقعاتنا تشير إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن عليه أولا اختراق مستوى المقاومة 53.17 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 55.59 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، مع وجود احتمالية ارتداد السهم في محاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي وتصريف تشبعه الشرائي .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة ، صاعد