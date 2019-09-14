جنرال موتورز يعاود الارتفاع – تحليل – 13-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS CO (GM) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 40.41 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 38.27 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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