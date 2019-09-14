شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو محاط بالإشارات السلبية رغم ارتفاعه – تحليل – 13-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليدفعه ذلك إلى الاستقرار أعلى مستوى 49.21 ، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 40.05 إلى 58.22) ، ولكن بالرغم من ارتفاعات السهم الأخيرة إلا أنه مازال يعاني من الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، تزامناً مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السعر .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 49.21 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 47.07 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه