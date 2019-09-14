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شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 13-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 24.85 ، ليحاول السهم بذلك تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق هذا المستوى ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير وبمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 24.85 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 26.04 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه
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