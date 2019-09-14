شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 13-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هاني ويل - HONEYWELL INTERNATIONAL INC- (Honeywell) بتداولاته اللحظية لهذا اليوم، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ولتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط ، وتأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة بالمدى القصير .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 167.04 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 178.45 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح صعوده