شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 13-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محصوراً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 0.6830 والمقاومة 0.6885، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد المستويات المذكورة، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6830 والمقاومة 0.6920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي