شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بعد اختبار مستوى 59.93 في الجلسات الماضية، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 57.85 وتمتد إلى 56.23، بينما يتطلب تحقيقها الثبات دون مستوى 56.23.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط