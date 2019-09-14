شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء دبى تعرض استراتيجيتها فى تطوير الشبكات الذكية بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعرضت «هيئة كهرباء ومياه دبي»، خلال ورشة عمل بعنوان «ربط الشبكات وتجارة الطاقة»، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الـ 24 في أبوظبي، استراتيجية الهيئة في مجال تطوير الشبكات الذكية وربط الأنظمة الشمسية الكهروضوئية في المنازل والمباني بشبكة الكهرباء ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل على توفير بنية تحتية متطورة لإدارة المرافق والخدمات في الإمارة عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.