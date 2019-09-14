«مجموعة بن حم» تبحث فرص الاستثمار في سراييفو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سراييفو: ”الخليج 365”

التقى الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوطبي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة بن حم»، مع مدير عام الوكالة الدولية للاستثمار في البوسنة جوردان ميليني؛ وذلك بمقر الوكالة الدولية بسراييفو؛ حيث تم خلال اللقاء تقديم عرض حول فرص الاستثمار مع التركيز على بيئة الأعمال، وفوائد الاستثمار في البوسنة والهرسك، والقطاعات الجذابة؛ مثل: السياحة، والطاقة، وتصنيع المعادن، والزراعة وإنتاج الغذاء، والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن جانبه، شكر جوردان ميليني الشيخ مسلم بن حم على الزيارة، مشيراً إلى أن الإمارات احتلت المرتبة ال15 على قائمة المستثمرين الأجانب في البوسنة والهرسك؛ حيث تم استثمار أكثر من 102 مليون يورو.

وأشار مدير الوكالة الدولية للاستثمار إلى أن حكومة بلاده توفر تسهيلات وإمكانات كبيرة؛ لدعم وتشجيع استثمارات وشركات رجال الأعمال في دولة الإمارات، مؤكداً أن الوكالة تعمل جاهدة على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البوسنة والهرسك، وأهم نظمها وتشريعاتها، والتسهيلات المتوافرة؛ لجذب المستثمرين الإماراتيين.

كما التقى الشيخ مسلم بن حم مع مدير عام بنك البوسنة الدولي عامر بيكوفيتش؛ وذلك بمقر البنك، وأكد بدوره أن الإمارات من المستثمرين الرئيسيين من بين دول الشرق الأوسط في البوسنة والهرسك، ولعل هذا التطور الاقتصادي يعكس مدى حرص القيادة السياسية في الإمارات والبوسنة على تعميق العلاقة بما يخدم الأهداف الاستراتيجية بين الدولتين.

وأشار ابن حم إلى اهتمام المجموعة بدراسة فرص الاستثمار المتاحة في البوسنة، وإمكانية تنفيذ مشاريع استثمارية هناك، خاصة في مجال السياحة والعقارات.

حضر اللقاء الشيخ مكتوم بن مطر العزيزي، والشيخ عبد العزيز بن مطر العزيزي، وشهيل سالم الساعدي، وصالح بن بخيت العامري.