شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحديد موعد إطلاقها..26 شركة سمسرة حصلت على رخصة "الشورت سيلنج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج" خلال شهر نوفمبر القادم، وينشر ”الخليج 365” قائمة بـ26 شركة حصلت على رخصة تقديم الآلية الجديدة.

وتضم قائمة الشركات التى حصلت على رخصة تقديم النشاط هم هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، برايم لتداول الأوراق المالية، بلتون لتداول الأوراق المالية، اتش سى لتداول الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، ميراج لتداول الأوراق المالية، هوريزون لتداول الأوراق المالية، بريميير لتداول الأوراق المالية.

كما حصلت شركات ميجا أنفستمنت لتداول الأوراق المالية، السهم الذهبى لتداول الأوراق المالية، أرزان لتداول الأوراق المالية، تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، شعاع لتداول الأوراق المالية، فانتج للوساطة فى الأوراق المالية، الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، وثيقة لتداول الأوراق المالية، الياسمين لتداول الأوراق المالية، اتش دى لتداول الأوراق المالية، جولدن لتداول الأوراق المالية، المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية.

وكان القاضى خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، قد ترأس اجتماعاً يضم أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال، وبمشاركة ممثلى بعض المؤسسات العاملة بالسوق، لمناقشة تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الإلكترونية التى أعدتها شركة مصر للمقاصة فى سبيل تنفيذ عمليات الاقتراض بغرض البيع، وذلك بحضور رؤساء شركتى تى كمبيوترز ومصر لنشر المعلومات، وبحضور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ومحمد فريد رئيس البورصة ونائبه.

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وأشار النشار، إلى أن رئيس شركة مصر للمقاصة سيعلن فى بداية أكتوبر القادم أثناء الاحتفال بمرور 25 عام على تأسيس الشركة مدى جاهزية النظام للعمل، وإجراء عدة جلسات تجريبية للتيقن من مدى توافق النظام الإلكترونى للمقاصة مع أنظمة شركات السمسرة فى الأوراق المالية والمرخص لها بمزولة نشاط الشورت سلينج.

والجدير بالذكر أن رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر فى فبراير الماضى قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزى وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.

ويختلف بيع الأوراق المالية المقترضة عن البيع على المكشوف غير المغطى الذى يقوم المستثمر فيه ببيع أوراق غير مقترضة وتسليمها قبل فترة تسوية الأسهم، أما فى بيع الأوراق المالية المقترضة الذى تستهدفه البورصة المصرية فيقترض المستثمر الأسهم ويبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.