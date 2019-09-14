شكرا لقرائتكم خبر عن 4.2 مليون طن حجم إنتاج الغاز و2.6 مليون طن زيت فى يونيو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال شهر يونيو الماضى لـ 4.2 مليون طن ، مقارنة بمعدل الإنتاج خلال شهر يونيو من العام الماضى والذي بلغ 3.8 مليون طن.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن حجم إنتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز بلغ 2.6 مليون طن خلال شهر يونيو الماضي كما بلغ حجم الإنتاج خلال نفس الشهر من العام الماضى 2.6 مليون طن.

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وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت خلال الفترة الماضيةعن ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر.

يذكر أن إنتاج مصر من الثروة البترولية، ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة، وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته، كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، ووضعها على الإنتاج، بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً، والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، ليبلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 7 مليار قدم مكعب يومياً، ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الخمس الماضية، سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية، والوصول لهذه المعدلات.