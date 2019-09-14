شكرا لقرائتكم خبر عن زيورخ.. 10 مزايا لمدينة الشمس والمرح المائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زيورخ هي إحدى أجمل مدن سويسرا، وهي مزيج من جمال الطبيعة ورقي الثقافة، إنها مدينة عالمية ذات صفات خاصة، مطلة على قمم الألب المغطاة بالثلوج، والتي تشق الآفاق، وتتمتع بمزيج فريد من أماكن الجذب السياحي؛ حيث تضم العديد من المتاحف وصالات عرض الأعمال الفنية، هذا إلى جانب احتضانها لأشهر الماركات العالمية في عالم الأزياء.إضافة إلى ذلك، تشتهر زيورخ بكونها المدينة السويسرية الأكثر نشاطاً وحيوية في الليل، وفي فصل الصيف يطلق عليها اسم «مدينة الشمس والمرح المائي»؛ حيث تعج ضفاف أنهارها وشواطئها بالنشاط، فترى الجميع يتمتعون بالشمس والسباحة في الهواء الطلق، وبعد غروب الشمس تتحول منطقة الشاطئ إلى مجموعة من المقاهي، وأماكن التسلية، التي تقدم بدورها برامج فنية وثقافية تتنوع بين القراءة والمسرح والرياضة والشعر إلى جانب الحفلات الموسيقية. وفي الأغلب تصنف مدينة زيورخ ضمن قائمة أفضل مدن العالم؛ من حيث جودة المعيشة، علاوة على كونها وجهة مميزة لهواة اكتشاف التاريخ ومحبي الثقافة، وكذلك المناظر الطبيعية الخلابة، فإن كنت تبحث عن أفضل أماكن السياحة في زيورخ، انضم إلينا في جولتنا لهذا اليوم في زيارة إلى البلدة القديمة، وجبل أوتليبيرج وغيرها.

1- بحيرة زيورخ

إن كنت تبحث عن أماكن سياحية في زيورخ بمشاهد جميلة؛ مثل: المتنزهات والحدائق الخضراء، فاجعل من بحيرة زيورخ رحلة مثالية ليوم مشمس؛ إذ تمتد على واجهتها البحرية، المنازل الملونة، وتصطف على جانبيها المتاجر والمطاعم؛ لذا فإنه لا عجب أن تصنف من بين الأماكن الأكثر جذباً للسياح.

2- دار الأوبرا

تحتل «دار الأوبرا» في زيورخ، والتي تم بناؤها في عام 1891، مكاناً خاصاً في قلوب السكان المحليين والسائحين، ولا عجب في ذلك؛ فهي واحدة من أكبر دور الأوبرا في العالم. ولدى «دار الأوبرا» مكانة مهمة للغاية في تاريخ أوروبا؛ ويبلغ عدد مقاعد «دار الأوبرا» في زيورخ 12 ألف مقعد.

3- البلدة القديمة

يمكنك العودة إلى العصور الوسطى في زيورخ عند زيارة البلدة القديمة التي تمتد بين شوارع مرصوفة بالحصى وأزقة ضيقة ومنازل جميلة، وهي بقعة شعبية للسياح والسكان المحليين على حد سواء، كما أنها تعد مركزاً تاريخياً وثقافياً نابضاً بالحياة. وتمثل تجربة التجول في هذا المكان الذي يعد ضمن أفضل أماكن السياحة في زيورخ، فرصة لا مثيل لها؛ لاكتشاف سحر التاريخ في كل زاوية ومكان.

4- كنيسة فرامونستر

لا يمكنك تفويت جولة عبر المدينة القديمة سيراً على الأقدام لاكتشاف المعالم الأكثر شهرة؛ مثل كنيسة «فرامونستر» أو المعروفة باسم «الكنيسة النسائية» التي تجذب بنوافذها الملونة ولوحاتها الجدارية الجميلة، الزوار من مختلف أنحاء العالم، وهي في قلب مركز ألستادت التاريخي. واليوم تعد الكنيسة من أهم أربع كنائس في زيورخ كما أنها مفتوحة للخدمات والجولات السياحية.

5- جبل أوتليبيرج

إن المناظر الخلابة، والمسارات الهادئة ذات الطبيعية الجميلة، تجعل من جبل أوتليبيرج أحد أفضل أماكن السياحة في زيورخ؛ إذ يقع على ارتفاع 2858 قدماً فوق مستوى سطح البحر، الأمر الذي يتيح لك الاستمتاع بمناظر بانورامية مذهلة للمدينة، وجبال الألب المحيطة. وللوصول إلى الجبل، يمكنك أن تأخذ القطار من محطة «هاوبتباهنهوف» في زيورخ لمدة نصف ساعة في رحلة ممتعة.

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6- المتحف الوطني

إن زيارة المتحف الوطني السويسري في زيورخ؛ تمثل رحلة شاملة في تاريخ البلاد، فعلاوة على روعة هندسته المعمارية، يضم المتحف المعارض الدائمة والتي تشمل معلومات عن الأحداث المهمة، ونمط الحياة، والفن الوطني السويسري، الأمر الذي يوفر للسائحين فرصة لفهم ماضي البلاد وحاضرها.

7- الحديقة النباتية

تأسست الحديقة النباتية في عام 1837، ولا تزال واحدة من أجمل الأماكن السياحية في زيورخ؛ حيث إن موقعها المركزي يجعلها وجهة سهلة لوصول السكان المحليين والزوار الذين يرغبون في الاستمتاع بمساحة خضراء ساحرة. وتنتشر في الحديقة أنواع مختلفة وجميلة من النباتات المثيرة للاهتمام.

8- متحف كونستهاوس

يعدّ كونستهاوس واحداً من أكبر المتاحف الفنية في أوروبا، وتديره جمعية زيورخ للفنون التي أسسها مجموعة من الفنانين في عام 1787. ويضم المتحف مجموعة كبيرة من الأعمال الفنيّة؛ مثل: أعمال تشالز مونش ومونيه إضافة إلى لوحات لأشهر الفنانين، وأخرى استثنائية من العصر الذهبيّ الهولندي، كما يحتوي أيضاً على قسم خاص بالمنحوتات المعاصرة.

9- شارع باهنهوفستراسي

يعد التسوق أحد النشاطات الممتعة التي لابد لكل زائر من القيام بها؛ لكنه يصبح أكثر متعة إذا قمت بزيارة إحدى أجمل مناطق التسوق في العالم؛ حيث كل شيء أصلي ويحتوي على قيمة عالية؛ حيث يعد شارع «باهنهوفستراسي» الشارع الرئيسي وسط مدينة زيورخ وواحداً من أفضل شوارع التسوق في العالم؛ حيث إنه مملوء بمحال مصممي الأزياء، فضلًا عن محال الساعات السويسرية والمجوهرات، ومتاجر الشوكولا اللذيذة.

10- الريف والجبال

يستطيع السائح أن يلتحق بالرحلات اليوميّة التي يتمّ تنظيمها في زيورخ؛ حيث يتمّ السفر في رحلة ليوم كامل إلى المناطق الريفيّة الجميلة في المدينة، مثل لبيرنيز أوبرلاند، كما يمكن الدخول إلى قلب النهر الجليديّ وزيارة المناطق القريبة من جبال الألب الجميلة، والقلاع التي تعود إلى العصور الوسطى، كما يمكن كذلك زيارة جبل «بيلاتوس» الذي يبلغ ارتفاعه 2132 متراً.