«بروج» ترسي عقد بناء مصفاة نفطية على «سينر» الإسبانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز أمس، إنها أرست عقد بناء مصفاة نفطية جديدة في الفجيرة على مجموعة سينر الهندسية الإسبانية، حيث ستنتج المنشأة الجديدة وقود السفن، بما يتماشى مع القوانين الدولية التي تحد من نسبة الكبريت في أنواع الوقود المستخدمة في الشحن.

وقالت الشركة: إن المرحلة الأولى من المصفاة التي من المزمع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 250 ألف برميل يومياً ستكتمل في الربع الأول من 2020.

وتلزم قواعد جديدة أقرتها منظمة الملاحة البحرية الدولية السفن باستخدام وقود لا تتجاوز نسبة الكبريت فيه 0.5٪ بدءاً من العام 2020. والوقود المستخدم حالياً في الشحن يحتوي على نسبة أعلى من الكبريت.

وفي وقت سابق هذا العام، أدرجت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز أسهمها في بورصة ناسداك بعد اندماجها مع شركة تويلف سيز للاستثمار ومقرها الولايات المتحدة، وجاءت تلك الخطوة في إطار استراتيجية شركة تخزين النفط الإماراتية للتوسع. (رويترز)