شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتر آند وايت» تشارك في «كان للقوارب واليخوت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد جناح شركة كارتر آند وايت الإماراتية المشارك في فعاليات معرض كان الدولي للقوارب واليخوت الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى 15 سبتمبر الجاري إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث حرصت الشركة على عرض المنتجات القطنية مثل أغطية الأسرة والمناشف والملابس التي تستخدم في القوارب واليخوت. وبحثت فرص التعاون مع عدد من الشركات المصنعة لتزويدها بمنتجاتها.

ويجري تصنيع منتجات الشركة من القطن المصري الفاخر في إيطاليا، وتعتبر الأفضل عالمياً.

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