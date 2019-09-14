«الهايبرلوب».. سرعته 670 ميلاً وينقل 16 ألف راكب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

تمكنت صحيفة ”الخليج 365”، من التجول داخل أروقة عربات الهايبرلوب، التي تتسارع تدريجياً باستخدام الدفع الكهربائي عبر أنبوب منخفض الضغط، وتطفو فوق المسار باستخدام تقنية التعليق المغناطيسي وتنزلق بسرعة تعادل سرعة الطائرات تصل إلى 670 ميلاً في الساعة وتحمل 16 ألف راكب في نفس المدة الزمنية لمسافات طويلة بفضل الانخفاض الفائق للمقاومة الديناميكية للهواء.

وقال عمر المهيري، مدير العلاقات الحكومية في موانئ دبي العالمية الجهة العارضة لمجسم المشروع، إن العمل متواصل على إنشاء المشروع في الإمارات، متوقعاً إحراز تقدم نحو تنفيذ المشروع في منتصف عقد 2020، مضيفاً أن عربة الهايبرلوب آمنة بطبيعتها؛ لأنها بيئة مغلقة لا تتضمن أي تقاطعات، ولا تتأثر بالعوامل الجوية وذات تحكم ذاتي كامل، مما يُلغي إمكانية حدوث الأخطاء البشرية، كما تلغي تركيبة التحويل عالي السرعة، والتي تملكها الشركة، الحاجة إلى إعدادات غير الآمنة في المسار، والتي تشكل إحدى نقاط الفشل الرئيسية لآليات التحويل الميكانيكية التقليدية.

وأشار إلى أن العربة تحتوي على نظام عالي القدرات يتمتع بتوازن مرن وقادر على خدمة 16 ألف راكب في الساعة بالاتجاه الواحد، وقادر على إتمام انعطافات أكثر حدة، ويتمتع بتوازن أكثر من أي وسيلة نقل أخرى تسير بالسرعة ذاتها، وتتسارع وتتباطأ تدريجياً لتوفير رحلة مريحة شبيهة بركوب القطارات، وتتسم أعمال البناء فوق الأرض وتحتها بإحداث أقل قدر ممكن من الإزعاج للحياة البرية والسكان بفضل مستويات الضجيج المنخفضة.

وأكد أن الرحلات عند الطلب، تسهم في الحد من فترات الانتظار وإيصال الركاب مباشرة إلى وجهاتهم دون أي محطات توقف وسيطة، وتعد عربات هايبرلوب مجدية من حيث التكلفة وأقل من تكلفة بناء وتشغيل الخطوط الحديدية عالية السرعة؛ حيث يبلغ نصف قطر أنفاق هذا النظام 50 % من نصف قطر الأنفاق الخاصة بالخطوط الحديدية عالية السرعة، ولذلك فإن تكلفتها تعادل النصف، كما لا يوجد تآكل لعجلات القطار الناتج عن الاحتكاك بالسكة بفضل تكنولوجيا الرفع المغناطيسي، كما يكون استهلاك الطاقة أكثر كفاءة بعشرة أضعاف مقارنة بالنقل الجوي، وتعتمد العربات على الطاقة الكهربائية بنسبة 100 في المئة، وتبلغ انبعثاته المباشرة صفر.