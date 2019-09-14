«بنتلي» تطرح صوراً ديناميكية ل «EXP 100 GT»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرحت شركة «Bentley Motors» مجموعة جديدة من الصور الديناميكية لسيارتها المستقبلية «EXP 100 GT» التي كان قد تم الكشف عنها في مقر «Bentley» بمدينة كرو البريطانية احتفالاً بالمئوية الأولى على تأسيس العلامة.

وتجسد السيارة مستقبل علامة «Bentley» إذ إنها عبارة عن إعادة تصوّر لمستقبل السيارات الفاخرة عالية الأداء (Grand Touring) للمستقبل. فإضافة إلى موضوع التنقّل، سوف «Bentley EXP 100 GT» بتعزيز تجربة المالك في عالم السيارات الفاخرة عالية الأداء، أكان هو من يقوم بقيادتها أم يتم اعتماد تقنية القيادة الذاتية. تحمل«Bentley EXP 100 GT» سمات «Bentley» الفريدة، كما أنها مستوحاة من إدراك الشركة التام لرغبات العملاء المتطلّعين للمستقبل الذكي. وتتميّز السيارة بتصميمها الجميل وهي تتبنّى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتأكيد مبدأ فريد مفاده أن السيارة ليست وسيلة للتنقّل فحسب، بل بيئة متكاملة.