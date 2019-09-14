الأسهم تواصل الارتفاع بدعم بدء ذوبان «خلافات التجارة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقت أسواق المال العالمية دفعة قوية أمس الجمعة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه لن يستبعد إبرام اتفاق تجاري مؤقت مع الصين، بعد أن أظهر أكبر اقتصادين في العالم علامات على ذوبان حربهما التجارية المستمرة مع إعلان بكين إعفاء بعض السلع الزراعية الأمريكية من الرسوم المشددة، وفي ظل ذلك ارتفعت كافة المؤشرات العالمية في آسيا وأوروبا وأمريكا بنسب متفاوتة.

في بورصة نيويورك، غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة الجمعة، بدعم التفاؤل حيال قرب حل الخلاف التجاري مع الصين.

واستفادت «وول ستريت» من تحسن معنويات المستثمرين جراء تطورات تجارية إيجابية بشأن الخلاف مع الصين، بالإضافة إلى قرارات تحفيزية للبنك المركزي الأوروبي قد تدعم خفض الفائدة الأمريكية في الأسبوع المقبل.

وكشفت بيانات اقتصادية أمس ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، بدعم المبيعات الإلكترونية.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 27240 نقطة، ويتجه «داو جونز» لتسجيل ثامن مكاسبه اليومية على التوالي، مقترباً من مستوى قياسي مرتفع، كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.06% مسجلاً 3011 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.1% ليسجل مستوى 8184 نقطة.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع، فصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.03%، بينما ارتفع مؤشر منطقة اليورو وحدها ارتفاعاً طفيفاً، في حين زاد مؤشر «داكس الألماني 0.48%، وارتفع «كاك» الفرنسي 0.28%، فيما انخفض «فوتشي» البريطاني 0.11%.

وزاد سهم دويتشه بنك 1.5% بعد أن أصبح البنك هو الأول بين 16 شركة لتقديم الخدمات المالية الذي يسوي دعاوى بأنه تآمر للتلاعب بأسعار سندات أصدرتها فاني ماي وفريدي ماك.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لأعلى مستوى في أربعة أشهر عند الإغلاق أمس الجمعة، في الوقت الذي هدأت فيه المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد مؤشرات على ذوبان الجليد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسياسة تيسيرية اتبعها البنك المركزي الأوروبي.

وتقدم المؤشر نيكاي 1.1% ليغلق عند 21988.29 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ السابع من مايو/‏ أيار.

وفي الأسبوع، ارتفع المؤشر القياسي 3.7% مسجلاً أكبر مكسب في ثمانية أشهر.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% إلى 1609.87 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 26 إبريل/‏ نيسان، فيما بلغ حجم التداولات على المنصة الرئيسية ببورصة طوكيو 3.34 تريليون ين وهو الأكبر في نحو تسعة أشهر.

وقفز سهم ياهو اليابان 4.9% بعد أن قالت شركة الإنترنت إنها ستستحوذ على زوزو المتجر الإلكتروني لبيع الملابس مقابل 400 مليار ين (3.7 مليار دولار) الخميس، ساعية إلى تحسين موقعها في مواجهة منافسين مثل أمازون.كوم وتراجع سهم زوزو 0.5% ليقلص بعض المكاسب الكبيرة التي حققها بنسبة 13.4% في الجلسة السابقة.

(وكالات)