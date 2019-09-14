«مؤتمر الطاقة العالمي».. صياغة حلول وتداول فرص متاحة للتوسع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتمت، أمس الأول، فعاليات «مؤتمر الطاقة العالمي ال24»؛ بعدما استمرت الجلسات النقاشية والحوارات والأنشطة المرافقة على مدار أربعة أيام متواصلة في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض».

واحتفت الجلسة الختامية العامة للمؤتمر بالنجاح والإنجازات التي تحققت فيه، وبالأفكار المبتكرة والحلول الجريئة التي تمت صياغتها.

ساهم مؤتمر الطاقة العالمي في التقاء أبرز الشخصيات العاملة في قطاع الطاقة؛ لتبادل النقاشات حول أهم ما يشغل هذا القطاع، واهتم كذلك بدعم القادة والمبتكرين والمفكرين المستقبليين.

وقدم سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، شكره وامتنانه للآلاف من المشاركين، الذين حضروا إلى أبوظبي، ولجميع الرعاة الذين ساهموا في تنظيم أحد أهم المؤتمرات التي استضافتها الإمارات.

وقال: نحن فخورون جداً بما قمنا به في أبوظبي، وسنتعاون مع روسيا؛ لأننا نعد فريقاً واحداً؛ من خلال مجلس الطاقة العالمي في سبيل تنظيم مؤتمر طاقة عالمي أفضل وأكثر شمولًا في 2022.

وأضاف: لقد شهدنا تفاعلًا كبيراً بين رواد الأعمال الشباب والملهمين من جميع الشركات الصناعية خلال هذا الأسبوع. كما اكتسبنا الكثير من الخبرات، ونحن نعد بأننا سنعمل على تطوير أساليبنا، ونواصل الارتقاء إلى مستويات أعلى؛ لضمان مستقبل مشرق لجميع الأجيال، ليس هنا في دولة الإمارات فقط؛ ولكن في جميع أنحاء العالم.

وتابع: إن الأيام القليلة الماضية شهدت المضي بخطوات بالغة الأهمية في العمل على إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطاقة، ولقد شهد مؤتمر الطاقة العالمي نجاحاً هائلًا، وكانت النقاشات العامة بين وزراء الحكومات قد أدت إلى نتائج ممتازة. لقد اتفقنا على أننا جميعاً ملتزمون بخفض الانبعاثات التي ننتجها، والتأكد من أننا جميعاً قادرون على العمل معاً؛ للمساعدة في تقدم الصناعة بأكملها.

وأضاف: كما أنه من المهم أيضاً أن نعرف أي نوع من الطاقة سيساعدنا في المضي قدماً. يتعين علينا أن نترك أثراً إيجابياً حتى نتمكن في المستقبل من الحصول على هواء وماء نظيفين ليستفيد منهما العالم كله.

كما انضم إلى المزروعي على المنصة ألكساندر نوفاك، وزير الطاقة في دولة روسيا الاتحادية. وبصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الطاقة العالمي القادم في 2022، قال نوفاك: إن روسيا ستغتنم الفرصة لمواصلة النجاح الذي حققته أبوظبي في استضافة الحدث الرائد لصناعة الطاقة؛ حيث قال: أود أن أوجه الدعوة لجميع المشاركين معنا هنا للحضور إلى روسيا، باعتبارها فرصة مثالية لمتابعة الإنجازات التي شهدها مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي.

وقال: لقد تمت مناقشة التوجهات الرئيسية في الصناعة، ومنها الحاجة إلى تطوير عمليات الإنتاج، وإدارة الكفاءات والشبكة، والحاجة إلى استثمار رأس المال الضخم في القطاع واستخدام الذكاء الاصطناعي وتحسين الكفاءات ومصادر الطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية والكثير من المسائل التي تمت مناقشتها هنا في أبوظبي ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين.

كما حضر ديمتري كوزاك، نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي، إلى أبوظبي ووجه الدعوة للآلاف من الخبراء العالميين لحضور الدورة القادمة من مؤتمر الطاقة العالمي التي ستقام عام 2022.

وشهد الحاضرون عرضاً تقديمياً يسلط الضوء على رؤية روسيا وقطاعات الطاقة فيها وما يمكن أن يشهده الحدث الذي سيقام بعد ثلاث سنوات في سان بطرسبرج.

وقال كوزاك: إن أبوظبي وصلت إلى آفاق أعلى، ووضعت معايير جديدة للنجاح، ولكن روسيا سوف تسعى جاهدة لتجاوز التوقعات في مؤتمر الطاقة العالمي ال25 في سان بطرسبرج، ومواصلة العمل بناءً على الأسس القوية التي رسختها عاصمة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام الأربعة الماضية.

كما ألقى الدكتور مطر النيادي، رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي ال24، وكيل وزارة الطاقة والصناعة في الإمارات، كلمة أمام الحضور؛ حيث لخص أهمية تنظيم المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للطاقة في المنطقة لأول مرة، وتأثير ذلك على منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات خلال السنوات القادمة؛ حيث قال: أتيحت لنا الفرصة في الأيام القليلة الماضية لتداول مجموعة واسعة من المسائل والتحديات التي تؤثر في صناعتنا. وقد شارك معنا عدد كبير من القادة ورواد الأعمال في قطاعات الطاقة والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: يمثل المشاركون جميع أنواع الطاقة؛ حيث وحدوا جهودهم في سبيل هدف مشترك. ويؤكد هذا المؤتمر أن تفكيرنا الجماعي واستراتيجياتنا التعاونية وجهودنا المتوازية ستصل بنا إلى الأهداف المنشودة.

واختتم بقوله: كان من دواعي سروري أن نعمل مع مؤتمر الطاقة العالمي، كما يسرنا التعاون مع زملائنا في روسيا لمواصلة العمل والنجاح في بلوغ هذا المسعى، والتأكد من أن النسخة ال25 من هذا المؤتمر ستكون حدثاً استثنائياً آخر.

مع انتهاء فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي ال24 حلت أيضاً نهاية فترة تولي ديفيد كيم لمنصب رئيس مجلس الطاقة العالمي. وقد خاطب كيم الحضور للمرة الأخيرة، وشكر الجميع على دعمهم؛ وذلك قبل أن يسلم المهمة لجان ماري دوغر، الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الطاقة العالمي.