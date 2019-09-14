شكرا لقرائتكم خبر عن «أودي» تقدّم الجيل الجديد من «أي 6» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بطرحها سيارة «أي 6» الجديدة، تمضي أودي في تعزيز مجموعتها من السيارات الفاخرة. حيث تواصل أودي مسيرتها بتقديم الجيل الجديد من سيارة أودي «أي 6». وتعتبر السيارة الجديدة الأفضل في فئتها، سواءً على مستوى التقنيات الرقمية أو تجهيزات الراحة أو الطابع الرياضي، بفضل تصميمها الذي ينبض بالفخامة ومجموعة تجهيزاتها المتكاملة.
تجهيزات رقمية ومستوى راحة أفضل وتصميم فخم وغني بالعناصر التقنية يجعل السيارة أودي «أي 6» الجديدة أكثر ملاءمة للعديد من الاستخدامات من ذي قبل؛ إذ يحتوي هذا الجيل الثامن من سيارة السيدان الفاخرة التي يشهد الجميع بنجاحها على العديد من الابتكارات الجديدة كلياً في هذه الفئة. فقد أُدخل إلى السيارة نظام الاستجابة باللمس الذي يمنح سائق السيارة قدرة على تشغيلها بسهولة تامة وملاءمة أكثر لتفضيلاته الشخصية.
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