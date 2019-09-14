الإمارات تحتفل باليوم الوطني الرمزي في «إكسبو 2019 بكين - البستنة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم المجلس الوطني للإعلام، احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات، في جناح الدولة بمعرض «إكسبو 2019 بكين - البستنة» في جمهورية الصين الشعبية، الذي يختتم فعالياته 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث تم تخصيص يوم وطني رمزي للدول المشاركة تستعرض فيه عاداتها وتقاليدها الأصيلة أمام المشاركين والزوار في المعرض.

حضر الاحتفال منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، ويو جيان لونج الأمين العام لغرفة الصين للتجارة الدولية، والدكتور راشد خلفان النعيمي المفوض العام لجناح الإمارات في المعرض.

قال منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام: «تربطنا مع جمهورية الصين الشعبية علاقات صداقة وشراكة متجذرة تمتد لأكثر من 35 عاماً من الانسجام والتناغم، حيث إن هذه العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين تترجمها الزيارات الرسمية لقيادتي البلدين الصديقين، فقد جسدت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة الماضية تطلعات قيادتي البلدين بشكل مستمر إلى تعزيز العلاقات المشركة بين البلدين».

وأضاف، رؤية والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، صاحب المقولة الشهيرة «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة» كانت مصدر إلهام لنا لتطوير القطاع الزراعي في دولة الإمارات، ومعرض إكسبو 2019 بكين يتوافق في أهدافه مع استراتيجية الدولة والنهج الذي تتبناه لتخضير الصحراء وتطوير الزراعة، وساهم في عرض جهودنا بالتعريف بإنجازات الإمارات في تحويل الصحراء إلى واحات خضراء باستخدام التقنية المتقدمة.

وأكد المدير العام أن مشاركة دولة الإمارات في معرض إكسبو 2019 بكين، تكتسب أهمية خاصة مع بدء العد التنازلي لتدشين معرض إكسبو 2020 دبي.. مرحباً بجميع المشاركين لزيارة دبي ومعرض إكسبو 2020، الذي سيشكل منصة لتحفيز الإبداع والابتكار والتعاون على مستوى العالم.

يذكر أن دولة الإمارات تشارك في إكسبو 2019 بكين تحت شعار «تخضير الصحراء»، وتعد مشاركتها الأولى من نوعها في معارض إكسبو الزراعية، ويعرض جناح الدولة الذي يقام على مساحة 1850 متراً مربعاً 80% منها على شكل حديقة، تطور القطاع الزراعي في الدولة، ويركز على مجموعة من المحاور الرئيسية منها، إنجازاته رحمه الله في المجال الزراعي وإرثه البيئي، وتخضير الصحراء، والابتكار في مجال الزراعة، وإنجازات الدولة في المجال الزراعي. (وام)