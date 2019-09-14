ابتكارات التصميم في «سوناتا» و«لو فيل روج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظي طرازان من طرز مركبات هيونداي موتور، بتقدير عالمي رفيع بالإعلان عن تأهلهما إلى القائمة النهائية في الجوائز العالمية للتميز في التصميم. وارتقى الطراز سوناتا 2020 الجديد كلياً والطراز «لو فيل روج» المستقبلي النموذجي إلى القائمة القصيرة والنهائية من المركبات المرشحة للفوز بالجوائز العالمية للتميز في التصميم 2019، التي تنظمها وتمنحها جمعية المصممين الصناعيين الأمريكية.

وتمتاز المركبة الجديدة كلياً سوناتا 2020، بتصميم كوبيه بأربعة أبواب، يتسم بشد واضح على الجانب يمزج بتناغم خطوط الجسم الطبقية مع الإطار الديناميكي الهوائي للمركبة التي روعي في تصميمها التنسيق الدقيق بين الأشكال المقعرة والمحدّبة، لتسليط الضوء على طابعها الحسي وسقفها المنحني الممتد حتى مؤخرتها. ويُمثل الطراز «لو فيل روج» قراءة تفسيرية مبتكرة لروح هيونداي للتصميم الرياضي التي كانت قُدمت لأول مرة في مركبة كوبيه نموذجية من هيونداي عام 1974، من قبل مصمم السيارات الإيطالي الشهير جورجيتو جوجارو.