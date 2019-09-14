اليورو لأعلى مستوى في 17 يوماً بتحفيز «المركزي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز اليورو لأعلى مستوى في 17 يوماً مقابل الدولار أمس الجمعة في الوقت الذي زادت فيه عائدات السندات الحكومية الألمانية في ظل اعتقاد المستثمرين بأن البنك المركزي الأوروبي انتهى من تحفيز اقتصاد منطقة اليورو المتعثر بعد أن خفض أسعار الفائدة أمس الخميس.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع بمقدار عشر نقاط أساس إلى مستوى قياسي منخفض عند -0.5% وقال إنه سيستأنف شراء سندات بمعدل 20 مليار يورو شهرياً اعتباراً من نوفمبر/‏ تشرين الثاني لأجل غير مسمى.

وصعد اليورو 0.3% إلى 1.1096 دولار بعد أن قفز في وقت سابق إلى 1.11095 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 27 أغسطس/‏ آب.

ومقابل اليورو، كانت مكاسب العملة البريطانية أقل، إذ انخفض اليورو للإسترليني في أحدث تعاملات 0.5% إلى 89.25 بنس. (وكالات)