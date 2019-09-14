«موديز» تُثبِّت تصنيفات ستة بنوك إماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت وكالة «موديز» عن استكمالها لمراجعة دورية لتصنيفات البنوك الإماراتية وتقييم ملفاتها المالية الحالية. وثبّتت الوكالة التصنيف طويل الأجل لودائع «بنك أبوظبي الأول» عند درجة (Aa3)، في حين ثبتت التصنيف الائتماني الأساسي له عند (a3)، وأوضحت أن البنك يتمتع برسملة قوية وأرباح جيدة وسيولة قوية.

وفي مراجعتها لملف «مصرف أبوظبي الإسلامي»، قالت «موديز»، إن التصنيف الائتماني للبنك عند درجة (A2)، يعكس الاحتمالية العالية بتلقيه الدعم في حال اقتضت الضرورة ذلك، في الوقت الذي يتمتع فيه بأرباح مجزية وقاعدة تمويل قوية. وبالنسبة لبنك «دبي الإسلامي»، قالت الوكالة، إن التصنيف الائتماني طويل الأجل عند (A3) والمدعوم بالتصنيف الائتماني الأساسي عند (ba2)، يعكس المكانة المهمة جداً للبنك في النظام المصرفي. ويتمتع «دبي الإسلامي» بأرباح قوية وميزانية تعتمد على محفظة الودائع الكبيرة.

وأضافت الوكالة أن «بنك دبي التجاري»، يتمتع برأس مال قوي وميزانية تعتمد على الودائع. وثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك عند درجة (Baa1)، والتصنيف الائتماني الأساسي عند درجة (ba1).

وفي سياق متصل، ثبتت «موديز» التصنيف طويل الأجل لودائع «بنك المشرق» عند درجة (Baa1)، والتصنيف الائتماني الأساسي عند (baa3)؛ الأمر الذي يعكس الربحية القوية لدى البنك وسيولته الجيدة. كما ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل ل«مصرف الشارقة» عند درجة (A3)، والتصنيف الائتماني الأساسي عند (baa3).