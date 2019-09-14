شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع فائض الاتحاد الأوروبي من تجارة السلع مع أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد الفائض في تجارة الاتحاد الأوروبي للسلع مع الولايات المتحدة، والعجز فيها مع الصين، في أول سبعة أشهر من 2019، وهي بيانات قد تعزز التوترات العالمية.
وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أمس الجمعة، إن الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة نما إلى 90.9 مليار يورو (100.8 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2019، من 80 مليار يورو في نفس الفترة من 2018، ومع الصين، اتسع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي إلى 109.2 مليار من 98.8 مليار يورو.
وتحول الميزان التجاري لدول الاتحاد الأوروبي إلى تسجيل عجز بقيمة 10.2 مليار يورو في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2019 من ملياري يورو قبل عام. (رويترز)
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