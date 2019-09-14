«مصدر» تكرّم الفائزين بمسابقة «ايكوثون بلس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كرّمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الفائزين في مسابقة «ايكوثون بلس»، التي تندرج ضمن برنامجها: «قادة مستقبل الاستدامة»؛ وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي.

وتهدف مسابقة «ايكوثون بلس» التي تقام بالتعاون مع «الهلال الأحمر» الإماراتي إلى توفير حلول ذات كفاءة في استهلاك الطاقة للمخيم الإماراتي الأردني للاجئين (مريجيب الفهود) بالأردن.

وأشارت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، إلى أن مسألة تمكين الشباب، وتنمية كفاءاتهم تنطوي على أهمية استراتيجية بالنسبة لشركة «مصدر»، مؤكدةً التزام «مصدر» بدعم الجهود؛ الرامية إلى إعداد الجيل القادم من قادة الاستدامة، والعمل على إتاحة المجال أمامهم؛ للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وقد شاركت في المسابقة 4 فرق من برنامج «قادة مستقبل الاستدامة»، ضمت طلبة من جامعات محلية ودولية؛ حيث قدمت الفرق أفكارها المقترحة إلى لجنة التحكيم، وتمحورت حول توفير حلول ذات كفاءة في استهلاك الطاقة لمخيم اللاجئين «مريجيب الفهود». وقد أشاد أعضاء لجنة التحكيم بنوعية وجودة العروض المقدمة، وبناء على ذلك تم تكريم كافة المشاركين.