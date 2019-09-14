شيفروليه كامارو ZL1 2020 الأكثر قوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُعد شيفروليه كامارو ZL1 2020 التي تتمتع بقوة 650 حصاناً ينتجها محرك V-8 ذو شاحن فائق سعة 6.2 لتر، أسرع وأقوى سيارة كامارو على الإطلاق.

فلم تكن القدرات المذهلة التي يوفرها محرك V-8 ذو الشاحن الفائق، كالقوة الحصانية الكبيرة التي تبلغ 650 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 881 نيوتن للمتر سوى بداية قصة الأداء الفائق لسيارة كامارو ZL1. وفي سبيل منح هذه السيارة أقصى سرعة ممكنة على حلبات السباق، مع الحرص الشديد على قدراتها في القيادة على الطريق، قام مهندسو شيفرولية بإجراء العديد من التحسينات الديناميكية الهوائية، لضمان أن تشق سيارة الأداء هذه طريقها بأقل قدر ممكن من مقاومة الهواء. ولضمان تبريد محرك V-8 القوي بشكل أفضل، صمم المهندسون شعار شيفروليه على الشبك الأمامي بشكل مجوف لتعزيز تدفق الهواء. وتحتوي كامارو ZL1 بشكل عام على ما يصل إلى 11 مبادلاً حرارياً من أجل توفير أفضل مستويات التبريد الممكنة لهذا المحرك على حلبات السباق.