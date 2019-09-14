«كهرباء دبي» تعرّف بالشبكات الذكية وربط الأنظمة الشمسية في المباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

خلال ورشة عمل بعنوان: «ربط الشبكات وتجارة الطاقة» نظمتها وزارة الطاقة والصناعة، والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة على هامش «مؤتمر الطاقة العالمي»، سلّط المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي لرئيس قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، الضوء على استراتيجية الهيئة في مجال تطوير الشبكات الذكية، وربط الأنظمة الشمسية الكهروضوئية في المنازل والمباني بشبكة الكهرباء.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة: بتوجيهات القيادة الرشيدة، نعمل على توفير بنية تحتية متطورة؛ لإدارة المرافق والخدمات في الإمارة، عبر أنظمة ذكية ومترابطة، تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ مثل: الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة. وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي؛ لتطوير بنية تحتية متقدمة، تدعم مبادرة دبي الذكية؛ لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم؛ حيث تضم الشبكة الذكية برامج باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم، سيتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035.

في كلمته خلال ورشة العمل التي تأتي في إطار «الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة» وشارك فيها متحدثون من دول الخليج العربي والاتحاد الأوربي، تطرق المهندس وليد سلمان إلى استراتيجية الشبكات الذكية، والتي تضم 10 برامج؛ تشمل: بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء، بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك المياه، إدارة الأصول، أتمتة التوزيع، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أتمتة المحطات الرئيسية، تكامل النظام، الاتصالات، البيانات الضخمة وتحليلها، والأمن.