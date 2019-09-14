اتجاه لفصل مهام تنظيم قطاع التأجير عن «ريرا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي



مع انطلاق قطار الموسم الجديد، من خلال «رسالة الموسم»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي، للإعلان عن عدد من القرارات والقوانين واللوائح التنظيمية والتشريعية والمبادرات التي من شأنها أن تصب في مصلحة القطاع العقاري بشتى مجالاته نحو تعزيز ريادة الإمارة وتنافسيتها على الصعيد العالمي.

وأشارت مصادر مطلعة ل«الخليج»، أنه سيتم الإعلان عن عدد من القرارات والكشف عن القوانين واللوائح التنظيمية والمبادرات على هامش معرض «سيتي سكيب جلوبال» الذي يعقد في دبي بين 25 و27 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ووفقاً للمصادر، سيتم الكشف عن قرار أو لائحة تنظيمية تتعلق بتنظيم عمل مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) وتحديداً فيما يتعلق بسوق الإيجارات، حيث من المرجح فصل مهام تنظيم هذا القطاع عن المؤسسة وتشكيل لجنة أو مؤسسة خاصة تتولى هذا الدور.

وبينت المصادر أن من القرارات المرتقبة أيضاً الإعلان عن قانون الملكية المشتركة المرتقب، الذي طالب الخبراء والعاملون في السوق عبر صفحات ”الخليج 365” بالكشف عنه، لدوره وأهميته في توضيح الصورة العامة لهذا القطاع الحيوي ولحسم العديد من النقاط الدقيقة والمفصلية التي تدور حولها بعض التحديات المتعلقة بحياة القاطنين في العقارات.

ورفضت المصادر الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول القرارات التي، وفقاً لمتابعات ”الخليج 365” قد تتعلق بالصناديق العقارية وحماية المستثمر وربما مبادرة «استأجر لتتملك»، لكن المصادر لفتت إلى أن ما لا يقل عن 4 قرارات سيتم الكشف عنها قبل نهاية الشهر الجاري.