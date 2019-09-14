«أوبر» تبيع سندات بـ 1.2 مليار دولار في أول إصدار للشركة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باعت شركة «أوبر» سندات بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو أول إصدار للشركة منذ اكتتابها العام الأولي. وأسهم الطلب القوي على السندات، التي تستحق في 2027، في مساعدة الشركة على جمع أكثر من المبلغ المستهدف البالغ 750 مليون دولار.

وسعرت «أوبر» السندات عند عائد بنسبة 7.5%، بعد تلقيها طلبات من مستثمرين بلغت نحو ملياري دولار.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية عن تقدم شركة أوبر تكنولجيز إينك وشركة كريم إينك، بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي من خلال استحواذ أوبر على كريم. وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر موقعها الرسمي بتويتر «إنها ستبدأ بتلقي مرئيات العموم حول عملية التركز الاقتصادي من خلال استحواذ شركة أوبر تكنولجيز إينك على شركة كريم إينك». (وكالات)