شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات الخليج خلال جلسات الأسبوع..والكويت تواصل الهبوط للأسبوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، وتصدر سوق الأسهم السعودية قائمة التراجع بنسبة 2.77% بضغوط هبوط القطاعات القيادية، كما واصلت بورصة الكويت الهبوط للأسبوع الثانى على التوالى، وضغطت البنوك على بورصة البحرين.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.77% خاسراً 223 نقطة ليغلق عند مستوى 7831.8 نقطة، بضغط هبوط القطاعات القيادية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 61.25 مليار ريال ليغلق عند مستوى 1.855 تريليون ريال. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.77% خاسراً 223 نقطة ليغلق عند مستوى 7831.8 نقطة، بضغط هبوط القطاعات القيادية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 61.25 مليار ريال ليغلق عند مستوى 1.855 تريليون ريال.

وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية، 539.5 مليون سهم بقيمة 13.77 مليار ريال.

وتراجع 17 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.06%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.89%، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.17%.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2888.39 نقطة. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2888.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول على بورصة دبى، نحو 831.3 مليون سهم بقيمة 1.39 مليار درهم.

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وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.85% بضغوط هبوط سهم دبى للاستثمار بنسبة 1.5%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.8% بضغوط هبوط سهم أرامكس بنسبة 2.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09% بضغوط هبوط سهم الاتحاد العقارية بنسبة 2.12%، إعمار العقارية بنسبة 0.79%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.82% مع صعود سهم بنك دبى الإسلامى بنسبة 3.45%، ودبى التجارى بنسبة 1.27%.

كما ارتفع قطاعات التأمين والخدمات والاتصالات بنسب 2.18%، و1.61%، و0.53% مع ارتفاع سهم دبى الوطنية للتأمين 20.5%، وأمانات بنسبة 2.05 %، و"دو" 0.53%.



بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.29% خاسراً 4.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1546.63 نقطة، وذلك بعدما اقتصر التداول على 3 جلسات فقط بسبب تعطيل البورصة لأنشطة التداولات يومى 9 و10 سبتمبر بمناسبة الاحتفال بذكري عاشوراء. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.29% خاسراً 4.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1546.63 نقطة، وذلك بعدما اقتصر التداول على 3 جلسات فقط بسبب تعطيل البورصة لأنشطة التداولات يومى 9 و10 سبتمبر بمناسبة الاحتفال بذكري عاشوراء.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، نحو 11.20 مليون سهم بقيمة 3.22 مليون دينار.

وتراجعت ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد، ثم قطاع الخدمات بضغوط هبوط سهم شركتى زين البحريين، فيما ارتفع قطاع الاستثمار مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية.



بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثانى على التوالى، وخسر رأس المال السوقى 1.21 مليار دينار لتصل إلى 33.254 مليار دينار. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثانى على التوالى، وخسر رأس المال السوقى 1.21 مليار دينار لتصل إلى 33.254 مليار دينار.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 3.52% خاسراً 209.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5745.6 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 4.52% خاسراً 296.08 نقطة ليغلق عند مستوى 6251.04 نقطة، وانخفاض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.66% خاسراً 31.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4761.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 725.16 مليون سهم بقيمة 153.97 مليون دينار عبر تنفيذ 30.8 ألف صفقة.