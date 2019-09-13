شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تصل لمستوى قياسى وسط تفاؤل بشأن محادثات التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النحاس أعلى مستوى فى شهر ونصف الشهر اليوم الجمعة وسط تفاؤل بأن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ربما يعزز فى نهاية المطاف الطلب على المعادن.

واكتسب المعدن الأحمر قوة دافعةعندما أقبل مضاربون على الشراء بعد أن اخترقت الأسعار مستويات فنية رئيسية، بما فى ذلك المتوسط المتحرك فى 100 يوم ، وسجل الرصاص أيضا مكاسب قوية رفعته إلى أعلى مستوى فى ستة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة أن الصين ستستثنى بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية إضافية على بضائع أمريكية.

وجاء هذا التحرك بعد أن قدم الجانبان لفتات تصالحية يوم الخميس مثل تجديد الصين مشترياتها لمنتجات زراعية أمريكية وتأجيل واشنطن زيادة فى الرسوم الجمركية على بعض البضائع الصينية لمدة أسبوعين ، والحرب التجارية التى طال أمدها بين أكبر اقتصادين فى العالم لها تأثير سلبى على النمو العالمى وتوقعات الطلب على معظم المعادن الصناعية.

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وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول فى بورصة لندن للمعادن مرتفعة 2.5 بالمئة عند 5975 دولارا للطن وهو أعلى مستوى منذ الثلاثين من يوليو.

وصعدت عقود الرصاص 1.4 بالمئة لتغلق عند 2106 دولارات للطن بعد أن سجلت أثناء الجلسة 2118 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ الخامس عشر من مارس ، وتراجعت عقود النيكل 1.3 بالمئة لتغلق عند 17750 دولارا للطن بعد أن انخفضت مخزونات المعدن فى بورصة لندن للمعادن 6.6 فى المئة إلى 166680 طنا، وهو أعلى مستوى منذ الرابع والعشرين من يونيو حزيران.

وهبطت عقود القصدير 3.8 بالمئة إلى 16475 دولارا للطن مسجلة أكبر انخفاض ليوم واحد منذ الثانى من يوليو ، وارتفعت عقود الألومنيوم 0.4 % لتنهى الجلسة عند 1810 دولارات للطن بينما صعدت عقود الزنك 1.6 % إلى 2384 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ الثانى من أغسطس.