شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 7.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 615.5 مليون جنيه، أعقبه "الشرقية - ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 20.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 327.2 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول بلغ 13.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 138 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 56.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 134.5 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما" بحجم تداول 12.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 128.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 20.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 122.2 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 10.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 118.6 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول 12.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 98.1 مليون جنيه، وفى التاسع " شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 15.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 95.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 34.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 92.2 مليون جنيه.