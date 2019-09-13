شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط عدد حفارات التتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا بخمسة حفارات إلى 733 في الأسبوع الجاري.
وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بسبعة حفارات إلى 153، بينما هبط إجمالي عدد حفارات الخام والغاز في البلاد باثني عشر حفاراً إلى 886 حفاراً هذا الأسبوع.
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