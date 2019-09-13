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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره في انتظار بيانات "بيكر هيوز" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملاتت الرئيسية، لكن الخام قلص خسائره قبيل صدور بيانات "بيكر هيوز".
وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أقال مستشار الأمن القومي "جون بولتون" هذا الأسبوع مما أثار التكهنات بشأن فتح قنوات حوار مع إيران وإمكانية رفع العقوبات أو تخفيفها عن قطاعها النفطي الأمر الذي يعني زيادة المعروض من الخام.
وسوف تعلن "بيكر هيوز" بعد قليل عن عدد حفارات التنقيب عن الخام والغاز الطبيعي في أمريكا عن الأسبوع الجاري.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.0 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 54.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 55.6 دولار وأقل سعر عند 54.4 دولار.
وتراجع "برنت" بنسبة 0.2% أيضا إلى 60.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.8 دولار وأقل سعر عند 59.6 دولار.
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