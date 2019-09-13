شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع ترقب المفاوضات بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تداولات اليوم أمام العملة الأمريكية وسط تفاؤل في الأسواق العالمية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد كشف عن قرار بتأجيل زيادة الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% إلى 30% لمدة أسبوعين.



ويهدف "ترامب" بهذا القرار زيادة الحالة الإيجابية المحيطة بالمفاوضات التجارية بين البلدين قبيل انطلاقها أوائل الشهر القادم.



وكانت الحكومة الصينية هي الأخرى قد أعفت بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية لمدة عام كبادرة طيبة تجاه واشنطن.

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وأعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم بأنها شجعت الشركات المحلية على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية كفول الصويا والذرة.



ومن شأن هدوء المخاوف بشأن الحرب التجارية دعم الطلب على أصوول المخاطرة كالعملات والأسهم.



وتترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطي الاتحادي في الأسبوع المقبل مع توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة إلى 2.00% من 2.25%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6881، وسجل أعلى سعر عند 0.6891 وأقل سعر عند 0.6856.