شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة المستهلك الأمريكي ترتفع خلال الشهر الجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن مسح مشترك بين جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 92 نقطة في سبتمبر/أيلول من 89.8 نقطة في أغسطس/آب الذي كان أدنى مستوى في نحو ثلاثة أعوام.
ويعكس هذا الارتفاع زيادة التفاؤل في الولايات المتحدة بشأن نمو الاقتصاد واستمرار قوة سوق العمل بالإضافة إلى الارتياح حول المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.
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