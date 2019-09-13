شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل الارتفاع وسط تفاؤل بشأن المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مواصلةً مكاسبها التي بدأتها في الجلسات الماضية نتيجة زيادة التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد قررت تأجيل زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 5% إلى 30% على واردات من سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار لمدة أسبوعين.

Advertisements



ويرى مراقبون أن "ترامب" يريد تمهيد الطريق أمام مفاوضات تجارية بناءة مع بكين أوائل الشهر القادم لا سيما بعد إعفاء الصين الرسوم عن بعض السلع المستوردة من واشنطن لمدة عام.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4% في أغسطس/آب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 27239 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 8201 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 3015 نقطة.