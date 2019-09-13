شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التفاؤل بشان المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن تأجيل زيادة الرسوم الجمركية من 25% إلى 30% على واردات من سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار لأسبوعين بسبب عيد تأسيس الجمهورية الصينية.



وأراد "ترامب" بهذه الخطوة تمهيد الطريق أمام مفاوضات بناء بين واشنطن وبكين ستنطلق أوائل الشهر القادم بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.

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وجاء ذلك بعد خطوة مماثلة من الصين التي قررت إعفاء بعض سلعها المستوردة من الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية لمدة عام.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 98.43 نقطة وأقل مستوى عند 98.00 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس بحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 269.5 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 269.8 دولار وأقل سعر عند 264.05 دولار.