شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض..والخام الأمريكي أدنى 55 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع ترقب الأسواق لبيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة، وذلك رغم انخفاض الدولار.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية في وقت لاحق اليوم عن بيانات انشطة الحفر عن النفط والغاز الطبيعي في أمريكا.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.0 نقطة.

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وكان اجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين على مستوى اللجنة الفنية قد أسفر أمس عن الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الحالي دون الإشارة إلى خفض أكبر.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 54.9 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 55.6 دولار وأقل سعر عند 54.4 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.2% إلى 60.2 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 60.8 دولار وأقل سعر عند 58.9 دولار.