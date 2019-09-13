شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تتراجع مع استمرار القلق بشان "ليبرا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع ضغوط على العملات الرقمية من المخاوف الواردة من العملة الرقمية "ليبرا" التي تنوي "فيسبوك" طرحها.



وأفاد المشرفون على "ليبرا" بأن شركة "فيسبوك" سوف تطرح العملة الرقمية في النصف الثاني من عام 2020.



يأتي ذلك مع استمرار االقلق حيال هذه العملة بالذات وتأثيرها السلبي على شركات الدفع الرقمي والقطاع المصرفي فضلا عن احتمالات استغلالها في أنشطة غير قانونية كتمويال الإرهاب وغسل الاموال.

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من ناحية أخرى، كشفت تقارير عن أن مواطني "كوبا" يهربون من العقوبات الأمريكية والمشكلات المالية عن طريق ضخ ما بحوزتهم من أصول في "بتكوين" وأخواتها والوصول إلى الاقتصاد العالمي.



وكان مسؤول في الحكومة الفرنسية قد أعرب عن مخاوفه بشأن "ليبرا" والمشكلات المتعلقة بها مشيرا إلى صعوبة ترخيص هذه العملة الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت "إثيريوم" بحلول الساعة 13:56 بتتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 0.6% إلى 179 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 182.8 دولار وأقل سعر عند 178.3 دولار.