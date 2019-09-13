شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية خلال أغسطس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أغسسطس/آب بدعم من انتعاش مبيعات السيارات ومببيعات المنتجات الصحية على الإنترنت.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% في الشهر االماضي من ارتفاع بنسبة 0.8% في يوليو/تموز، لكن المؤشر استقر دون تغيير باستثناء مبيعات السيارات.
يأتي ذلك رغم ترقب حذر ببين المستهلكين لما ستؤول إليه المفاوضات التجارية بين واشننطن وبكين التي ستنطلق أوئل الشهر القادم.
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