شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية خلال أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أغسسطس/آب بدعم من انتعاش مبيعات السيارات ومببيعات المنتجات الصحية على الإنترنت.



وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% في الشهر االماضي من ارتفاع بنسبة 0.8% في يوليو/تموز، لكن المؤشر استقر دون تغيير باستثناء مبيعات السيارات.



يأتي ذلك رغم ترقب حذر ببين المستهلكين لما ستؤول إليه المفاوضات التجارية بين واشننطن وبكين التي ستنطلق أوئل الشهر القادم.