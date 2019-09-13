شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض بعد تجدد مطالبات "ترامب" للاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم متأثراً بمطالبات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتكررة بشأن ضرورة خفض الاحتياطي الاتحادي لمعدل الفائدة بشكل كبير.



وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أمس الفائدة بعشر نقاط أساس إلى -0.5% لدعم نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو كما أعاد إطلاق برنامج تيسير كمي يتمثل في مشتريات اصول بقيمة عشرين مليار يورو شهريا بداية من الأول من نوفمبر/تشرين الأول.

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وعلق الرئيس "ترامبب" على هذا القرار قائلاً إن المركزي الأوروبي يريد بهذه السياسة إضعاف قيمة اليورو أمام الدولار، وأضاف تهكماً: "لينتظر الاحتياطي الاتحادي..ولينتظر دون أي ردة فعل لدعم الاقتصاد الأمريكي".



يأتي ذلك قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة السياسة النقدية مع توقعات بخفض الفائدة للمرة الثاني هذا العام.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 12:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 98.43 نقطة وأقل مستوى عند 98.00 نقطة.